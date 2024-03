Usa: TikTok sotto pressione, governo indaga su violazioni normativa sui dati personali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini del governo mettono ancora più sotto pressione TikTok, dopo che al Congresso è stato presentato un disegno di legge bipartisan per cacciare ByteDance dalla piattaforma. In caso di approvazione, il social network sarebbe vietato in tutti gli Stati Uniti a meno che la società cinese non decida di cedere la sua quota di controllo. La proposta è stata già approvata dalla Camera dei rappresentanti, e al momento è ferma al Senato. Le fonti hanno precisato che le indagini della Ftc non sono collegate alle attività del Congresso. (Was)