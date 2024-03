Lazio: Italia viva, sentito cordoglio per scomparsa consigliera Paterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e già consigliera comunale a Tarquinia. Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio. Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze a suo marito Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili. (Com)