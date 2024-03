Baltimora: sei operai ancora dispersi, per l’azienda sono “presumibilmente morti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sei persone ancora disperse dopo il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, sei operai dell’azienda Brawner Builders, sarebbero presumibilmente morte. Lo ha detto Jeffrey Pritzker, vicepresidente esecutivo della società, all’emittente “Nbc News”. Le dichiarazioni sono arrivate mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi, dopo che il ponte è crollato a seguito della collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città. La Guardia costiera al momento non ha pubblicato un annuncio sullo stato delle ricerche. (Was)