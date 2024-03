Usa: “Nbc” annulla assunzione di Ronna McDaniel dopo le proteste dei conduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente statunitense “Nbc” ha cancellato l’assunzione di Ronna McDaniel, dopo che diversi conduttori televisivi dell’azienda si sono opposti in maniera veemente all’arrivo dell’ex presidente della Conferenza nazionale dei repubblicani. L’emittente ha annunciato venerdì scorso la firma di un contratto con la donna, che avrebbe dovuto “fornire la sua opinione di esperta in materia di analisi nel campo della politica americana, in vista delle elezioni di novembre”. Dopo la comunicazione ai dipendenti, diverse personalità di spicco tra i conduttori televisivi dell’emittente, soprattutto quelli del canale “Msnbc” che è di orientamento liberale, hanno contestato la decisione, accusando la McDaniel di avere appoggiato e diffuso le dichiarazioni false di Donald Trump in merito alla presenza di frodi alle elezioni del 2020. “Prendetevi un minuto, e riconoscete che forse non è la decisione giusta: riconoscere gli sbagli dimostra forza, non debolezza”, ha affermato in diretta Rachel Maddow, durante il suo programma “The Rachel Maddow Show”. (segue) (Was)