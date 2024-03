Editoria: Giorgetti, ministro non interviene su scelte Eni su Agenzia Agi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho question time domani e risponderò. Faccio solo notare che non è che il ministro dell'economia interviene nella gestione delle decisioni di Eni che è una società partecipata". Lo ha rimarcato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sull’eventuale cessione dell’Agenzia di stampa Agi, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. "Sto aspettando da parte degli amministratori di Eni gli elementi per la risposta al Parlamento che darò domani in occasione del question time”, ha concluso. (Rin)