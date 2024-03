Parigi 2024: sindaco di Orleans, migranti arrivati dalla capitale a mia insaputa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Orleans, Serge Grouard, ha denunciato l'arrivo di migranti provenienti da Parigi, sostenendo che sarebbero stati espulsi dalla capitale francese in vista delle Olimpiadi di questa estate. Durante una conferenza stampa, il primo cittadino ha affermato di non essere stato informato dalle autorità. Il quotidiano locale "La Nouvelle republique" riferisce che una volta arrivati a Orleans i migranti vengono accolti da associazioni umanitarie e ospitati in hotel, dove rimarranno per tre settimane, la durata dei Giochi. (Frp)