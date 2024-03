Governo: via libera Cdm a semplificazione e digitalizzazione procedimenti in materia di attività economiche e servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si introducono disposizioni per chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l'infanzia, introducendo vincoli di coerenza per i progetti educativi (in termini di spazi, tempi e organizzazione del servizio) e requisiti di professionalità del personale e si prevede che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, che attualmente finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, d'ora in poi finanzi esclusivamente servizi educativi per l'infanzia accreditati, oltre alle scuole dell'infanzia, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie. Per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, si prevede che in occasione del conferimento delle supplenze annuali o temporanee il docente di sostegno possa essere confermato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico con precedenza rispetto ad altri docenti a tempo determinato, fermi restando i diritti di questi ultimi per il predetto posto. (segue) (Com)