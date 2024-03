Fisco: via libera Cdm a revisione disciplina doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 marzo 2024, alle ore 17:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Per armonizzare la normativa italiana con quella dell'Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste. In particolare: in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento (Ue) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l'attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane delI'Ue e quelle estere, e lo sportello unico doganale (Sudocu); si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l'istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l'assetto degli uffici e dei servizi; si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando. (segue) (Com)