Governo: Cdm delibera in materia di contrattazione collettiva

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 marzo 2024, alle ore 17:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a esprimere il parere favorevole del Governo in relazione alla ipotesi di Accordo di integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali, siglata il 22 novembre 2023 dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dalle Confederazioni sindacali rappresentative. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)