© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera è venuta a mancare la consigliera regionale del Lazio Valentina Paterna. "In questi mesi ci ha regalato il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio, anche nei momenti più difficili. Il Consiglio regionale si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma (Com)