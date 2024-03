Usa: aborto, Corte suprema scettica su limitazioni all’accesso al farmaco mifepristone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha espresso scetticismo in merito alla possibilità di imporre restrizioni all’accesso dei cittadini al mifepristone, steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi due mesi di gravidanza. Durante l’udienza odierna, organizzata per ascoltare le argomentazioni delle parti dopo la causa avviata da un gruppo di medici pro-vita, le restrizioni proposte nei confronti del farmaco non hanno trovato nemmeno il sostegno dei giudici conservatori. Dopo la causa, che contesta due provvedimenti regolamentari dell’Agenzia per l’alimentazione e il farmaco (Fda) che hanno facilitato l’accesso al mifepristone, il governo federale ha risposto che i medici non hanno l’autorità legale per avviare il procedimento. “Non prescrivono il farmaco, e sicuramente nemmeno lo assumono: quindi non hanno sofferto in alcun modo a causa delle regole imposte dall’agenzia”, ha affermato Elizabeth Prelogar, rappresentante legale dell’amministrazione Biden. Una sentenza della Corte suprema è attesa entro il mese di giugno. (Was)