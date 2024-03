Venezuela: presidenziali, principale forza delle opposizioni riammessa a presentare candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Venezuela hanno concesso in extremis alla Mesa de la Unidad democratica (Mud), una delle due forze principali delle opposizioni ammessa al voto, di presentare un proprio candidato alle presidenziali del 28 luglio. Il nome prescelto è quello di Edmundo Gonzalez, analista internazionale, già ambasciatore del Venezuela in Argentina e Algeria. Si tratta di una seconda scelta, rispetto a quella dell'accademica 80enne Corina Yoris, candidata unitaria delle principali forze anti-governative, ma la cui iscrizione non è stata possibile per un blocco alla piattaforma informatica, applicato solo alla Mud. Gonzalez sarebbe in teoria un candidato "ponte", utile a tenere posto nel caso in cui - nelle prossime settimane - si trovasse un nome alternativo. La sfida è infatti quella di ricompattare il fronte oppositore: Un Nuevo Tiempo (Unt), l'altra forza che avrebbe sostenuto Yoris, ha infatti deciso all'ultimo di non aspettare oltre e lanciare la candidatura di Manuel Rosales, già in corsa alle presidenziali del 2006, vinte da Hugo Chavez, ed ex governatore dello Stato petrolifero di Zulia. Una decisione che Rosales dice di aver preso per non rischiare di "lasciare il campo libero a Maduro", offrendo comunque ai venezuelani una possibilità di cambio, criticata però come decisione "presa in solitaria". L'apertura del posto per la Mud, ora, riapre tutti i giochi. (Vec)