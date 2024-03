Venezuela: Casa Bianca, preoccupati per esclusione dei candidati dell’opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, alla chiusura del termine per presentare le candidature alle presidenziali del 28 luglio, la Mesa de la unidad democratica (Mud), il principale cartello delle opposizioni, non ha potuto candidare la 80enne accademica Corina Yoris, trovando sempre bloccato il sistema informatico della Commissione nazionale elettorale (Cne). A nastri di partenza, in attesa di un ulteriore vaglio che l’autorità elettorale effettuerà da qui al 2 aprile, si presentano dodici candidati, tutti uomini, un paio dei quali – oltre a Maduro – stando ai sondaggi potrebbero avere un qualche riscontro elettorale. Yoris era la candidata scelta dal fronte anti-governativo per sostituire Maria Corina Machado, la vincitrice delle primarie realizzate a ottobre scorso, esclusa a seguito di una discussa sentenza di inabilitazione: in sua assenza, gran parte delle sorti dell’elezione dipenderà da come si orienterà il voto delle opposizioni. Un fronte che al momento sembra denunciare il ritorno di alcune crepe, con uno scenario che già altre volte in passato ha favorito il presidente in carica. (segue) (Was)