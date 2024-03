Venezuela: Casa Bianca, preoccupati per esclusione dei candidati dell’opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosales pare peraltro essere l’unico sopravvissuto a una selezione che l’autorità elettorale ha portato avanti sino alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. Accertato il blocco a Yoris, una parte della Mud aveva nelle ultime ore cercato invano di iscrivere Omar Barboza, portavoce della Piattaforma unitaria (la coalizione che aveva aperto i negoziati con il governo, proprio per arrivare ad elezioni su regole condivise). La stessa Fuerza vecinal si era vista rifiutare la candidatura del sindacalista Pablo Zambrano, nome che avrebbe dovuto “tenere il posto” nella speranza di poter introdurre un aspirante presidente di consenso, in un secondo momento. Poco prima del termine delle operazioni si è iscritto anche Enrique Marquez, nel 2020 membro di minoranza del tribunale elettorale, allontanato nel 2018 da Unt in dissenso per la scelta di non disertare il voto delle presidenziali del 2018. La sua, ha specificato presentandosi al Cne, non è una candidatura in rappresentanza della Mud. Una corsa a sé sarà quella che farà Benjamin Rausseo, imprenditore e – soprattutto – comico, creatore di un personaggio di successo, el “Conde del Guacharo”, apparentemente in possesso di un suo bottino di voti. (segue) (Was)