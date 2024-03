Usa: processo Stormy Daniels, giudice vieta a Trump di attaccare testimoni e giurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Juan Merchan, che sta coordinando il processo a Donald Trump per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016, ha vietato all’ex presidente di rilasciare dichiarazioni pubbliche in cui attacca i testimoni, i giurati e lo staff del tribunale. La decisione del giudice Merchan, della Corte suprema di New York, è arrivata dopo una richiesta avanzata dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che ha incriminato Trump per i pagamenti alla Daniels. (Was)