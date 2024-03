Ue: commissario Wojciechowski, nel 2023 Italia principale importatore beni agroalimentari da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stato il maggiore Paese importatore di prodotti agricoli dalla Russia nel 2023. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Agricoltura di Bruxelles. "Come sapete, il Consiglio europeo ha deciso di introdurre alcuni dazi per questo tipo di scambi commerciali con la Russia, riducendone l'importazione", ha detto. Per quanto riguarda l'importazione di cereali, nel 2022 in Europa "sono state importate circa 2,5 milioni di tonnellate", ha detto il commissario europeo, specificando che si è trattato di un milione di tonnellate di cereali e un milione e mezzo di tonnellate di semi oleosi. "Nel 2023 ci sono stati alcuni cambiamenti, ma la quantità totale è rimasta pressoché invariata", ha poi specificato. "Nel 2023 il maggior importatore è stato l'Italia con 478 mila tonnellate. La seconda è stata la Lettonia con 360 mila tonnellate” e terza la Lituania “con una quantità significativa”, ha poi aggiunto. Occorre però ricordare, ha concluso Wojciechowski, che verso la Russia "l'Ue ha esportato beni agroalimentari per sette miliardi di euro, importando beni per due miliardi di euro". (Res)