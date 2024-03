Bari: Schlein, storia di Decaro parla di impegno contro criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non avrei detto quelle parole e non avrei fatto quel passaggio, però chiariamo che Michele Emiliano è uno che da magistrato ha sempre lavorato per metterli in carcere i mafiosi”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di “Di Martedì” in onda questa sera su La7. “La storia di Decaro, ma anche quella di Emiliano, parla di un impegno portato avanti contro la criminalità organizzata”, ha aggiunto Schlein. (Rin)