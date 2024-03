Mali: ministro Esteri algerino, iniziativa di riconciliazione non allontana spettro della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, ha descritto l'iniziativa di riconciliazione promossa dalle autorità maliane per sostituire l'accordo di Algeri, annullato dal Consiglio militare al potere, come un "dialogo esclusivo", sottolineando che "non elimina lo spettro della guerra civile in Mali” In una conferenza stampa il ministro ha spiegato che il dialogo organizzato dalle autorità maliane non è inclusivo: "Le organizzazioni politiche del nord del Mali sono state escluse dal dialogo". Attaf ha sottolineato che "questa esclusione non è utile alla riconciliazione in Mali". Il ministro ha inoltre affermato che il suo Paese resta aggrappato "alla sicurezza, alla stabilità e alla prosperità del Mali". “L'Algeria è ancora convinta che l'accordo di Algeri resti il quadro ideale per garantire l'unità, l'integrità territoriale e la sovranità del Mali, perché riunisce tutti i partiti", ha affermato. L’Algeria è stato il principale mediatore negli sforzi di pace nel nord del Mali, dopo l’accordo firmato nella sua capitale nel 2015 tra il governo maliano e i gruppi armati tuareg che predominano nel Paese. (Ala)