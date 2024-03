Siria: Pentagono smentisce, nessun raid Usa nel Paese ieri notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno smentito le recenti notizie di stampa in merito a nuovi raid Usa in Siria. La vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha detto oggi ai giornalisti che gli Stati Uniti “non hanno effettuato attacchi aerei in Siria la scorsa notte”. Secondo quanto riferito in precedenza dall’agenzia di stampa “Sana”, che ha citato a sua volta una fonte militare, diverse persone sarebbero morte dopo nuovi attacchi aerei statunitensi nella provincia di Deir ez-Zor, nell’Est della Siria. (Was)