Fisco: Leo, con decreto dogane governo raggiunge quota undici decreti attuativi riforma

- Il Cdm odierno “ha dato il via libera al decreto di revisione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Tuld). Si tratta dell’undicesimo decreto di attuazione della legge delega di riforma del fisco”. Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle finanze. “Approvato nel 1973, il Tuld in questi cinquant’anni ha subito poche modifiche sostanziali ed è stato per lo più disapplicato perché in contrasto con la normativa doganale Ue. Per questo abbiamo fatto un grande lavoro di revisione del testo, che passerà da 350 a 120 articoli e non solo adeguerà la nostra legislazione a quella europea, ma renderà anche il quadro normativo molto più chiaro e accessibile per tutti gli operatori del settore”. “Va avanti senza sosta il lavoro del governo per dare all’Italia un sistema fiscale e tributario più semplice, equo e moderno. L’obiettivo finale è attuare una riforma in grado di rendere la nostra Nazione un luogo più attraente per investire, lavorare e vivere, grazie a un fisco e a una burocrazia che non siano più ostacoli, ma alleati dello sviluppo e della crescita”, ha concluso. (Rin)