Egitto-Irlanda: ministri degli Esteri a colloquio, focus su situazione a Gaza

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo irlandese, Micheál Martin, in merito alla crisi nella Striscia di Gaza e agli sforzi per un cessare il fuoco e il contenimento della catastrofica situazione umanitaria. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo. Shoukry e Martin hanno parlato dei loro contatti con vari soggetti regionali e internazionali a proposito di come mettere fine alla guerra in corso a Gaza e agli sviluppi legati all'adozione di una risoluzione di cessate il fuoco durante il Ramadan da parte del Consiglio di Sicurezza ieri. Shoukry ha voluto informare il suo omologo irlandese dei risultati dei contatti avviati dall'Egitto per mediare tra Hamas e Israele a favore di una tregua che conduca a un cessate il fuoco permanente. (segue) (Cae)