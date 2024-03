Egitto-Irlanda: ministri degli Esteri a colloquio, focus su situazione a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano ha sottolineato la necessità di unire gli sforzi internazionali e fare pressione su Israele affinché migliori l’accesso degli aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah. Martin ha informato l’omologo egiziano dei risultati dei suoi colloqui con i rappresentanti di altri Paesi europei in merito al riconoscimento di uno Stato palestinese. Ha anche evidenziato che l'unico modo per ottenere sicurezza e stabilità nel Medio Oriente è quello della soluzione dei due Stati. Il ministro irlandese ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Egitto per risolvere la crisi e ha segnalato la disponibilità di Dublino a fornire ogni forma di sostegno a questi sforzi. (Cae)