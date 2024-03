Tlc: Procura e Corte conti decideranno su rifiuto Comune Diamante di autorizzare infrastrutture mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Diamante (CS) finisce sotto i riflettori della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti per il reiterato rifiuto di autorizzare l’installazione sul suo territorio di due infrastrutture per le telecomunicazioni mobili. Il Tar Calabria ha ritenuto che i numerosi provvedimenti assunti dal Comune abbiano violato l’obbligo in capo a un’amministrazione pubblica di conformarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Paola il fascicolo relativo all’ennesimo rifiuto. Nel frattempo, la vicenda è anche all’attenzione della Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali danni erariali. Sarà quindi la magistratura penale e contabile ad approfondire i contorni di una vicenda che, dopo ben 8 condanne in sede amministrativa al Comune di Diamante (6 sentenze/ordinanze del Tar e 2 del Consiglio di Stato) con cinque condanne alle spese (per un totale di oltre diecimila euro), è divenuta emblematica della difficoltà di portare su alcuni territori infrastrutture digitali e condivise, in grado di abilitare servizi 4G e 5G degli operatori di telecomunicazione. (segue) (Rin)