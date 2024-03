Tlc: Procura e Corte conti decideranno su rifiuto Comune Diamante di autorizzare infrastrutture mobili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Paola per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (ex art. 650 del Codice penale) è stato deciso dal Tar Calabria lo scorso 15 febbraio dopo che, a partire dal maggio 2020, il comune di Diamante ha rifiutato per ben otto volte di autorizzare l’inizio dei lavori a Inwit per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, sulla base di regolamenti comunali poi ritenuti illegittimi dal Tar stesso. Il comune di Diamante ha continuato a non conformarsi alle sei pronunce a suo sfavore da parte del Tar stesso (a cui Inwit aveva fatto ricorso) e alle due pronunce del Consiglio di Stato (a cui il Comune si è appellato per 3 volte dopo la bocciatura del suo operato da parte del Tar). I giudici amministrativi hanno infatti sempre ritenuto illegittimo il rifiuto del Comune e al contempo affermato la fondatezza delle ragioni di Inwit che, in quanto gestore di un pubblico servizio, ha di fatto l’obbligo di realizzare la copertura del territorio italiano con servizi di telecomunicazione elettronica. Pur conoscendo o dovendo conoscere il quadro giuridico che configura l’installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni mobili come opere di urbanizzazione primaria, prioritarie in quanto aventi caratteri di pubblica utilità, il Comune di Diamante ha invece reiterato un ingiustificato comportamento ostruzionistico. Mentre a livello nazionale sono state già adottate numerose semplificazioni, a livello locale ancora troppi regolamenti comunali non consentono un passo adeguato nella realizzazione delle infrastrutture, limitandone la localizzazione in aree non utili al fine della copertura, come cimiteri o discariche. Nel caso del Comune di Diamante, si è addirittura arrivati al paradosso di impedirne la costruzione, con un evidente ritardo nella realizzazione di infrastrutture fondamentali per la digitalizzazione del Paese e per la riduzione del digital divide. In generale, negli ultimi due anni circa il 13 per cento delle autorizzazioni richieste da Inwit è diventato oggetto di contenzioso con le amministrazioni locali. (Rin)