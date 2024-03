Milano: De Corato (Fd’I), il no alla grande moschea pronunciato anche dal Tar della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi congratulo con l'Assessore di Sesto San Giovanni Antonio Lamiranda che, da diversi anni, ha fatto il possibile affinché non si costruisse una grande moschea nel nord di Milano perché i tempi a disposizione per l'inizio dei lavori erano scaduti (29 Aprile 2018, ndr) e la legge sul testo unico sull'edilizia, a tal proposito, era molto chiara: Decadenza automatica del permesso di costruire in assenza di inizio lavori”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato sul Tar Lombardia che oggi ha messo la parola fine sulla grande Moschea di Sesto San Giovanni.Nonostante ciò, però, la comunità islamica ha volutamente fatto finta di nulla ma il Tar della Lombardia, oggi, ha finalmente detto no mettendo una pietra tombale (edilizia) sulla moschea”. (Com)