- “Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia di Superbonus che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)