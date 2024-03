Governo: Locatelli, in ddl Semplificazioni riconoscimento sordocecità a prescindere da età insorgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ddl semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei ministri “è prevista una modifica della legge 107/2010 in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Con la modifica ampliamo la portata della legge per garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza”. Lo dichiara il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Armonizziamo così i contenuti della legge agli indirizzi della dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo e ai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”, conclude il ministro. (Rin)