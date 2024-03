Gaza: Austin a Gallant, proteggere civili è imperativo morale e anche interesse strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l'omologo israeliano, Yoav Gallant, a cui ha ribadito il sostegno di Washington alla sconfitta di Hamas nella Striscia di Gaza. Le parti, riferisce una nota, hanno sottolineato la necessità di proteggere i civili nel quadro delle operazioni militari israeliane nell'enclave e nella città di Rafah. Entrambi hanno riconosciuto la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, ribadendo l'importanza di garantire la stabilità regionale. Austin ha affermato che proteggere i civili rappresenta "un imperativo morale" per Israele, oltre che un interesse strategico. Il segretario Usa ha anche ribadito che qualsiasi operazione militare a Rafah, dove attualmente si trovano più di un milione di civili in fuga dal conflitto, deve avvenire con un piano "credibile e realizzabile" per proteggere la popolazione.