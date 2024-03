© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corridoio marittimo per rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili nella Striscia di Gaza è stato tra i temi discussi durante il colloquio odierno tra il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e l’omologo israeliano, Yoav Gallant. È quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dal Pentagono, mentre sono in corso i lavori per costruire un porto temporaneo sulla costa dell’enclave. (Was)