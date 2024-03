Roma: Ciardi, blatte a Valle Aurelia, per studenti da 2 paesi senza educazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studenti provenienti da un paio di paesi che purtroppo non hanno quell'educazione sanitaria, per cui gli stessi studenti che stanno lì si lamentano. È una cosa che mi hanno detto stamattina e la riporto, ma senza alcun tipo di discriminazione o distinzioni tra Paesi. Lo ha detto il commissario di LazioDisco, Giorgio Ciardi, parlando in commissione regionale Istruzione e Diritto allo studio. "Alle 9 sono piombato a Valle Aurelia volendo fare il matto con i dipendenti che stavano lì, perché io tutte queste cose non le sapevo e ho fatto un report fotografico che metto a disposizione della commissione. Di problemi ne abbiamo tanti e ne avremo sempre, ospitiamo quasi 3mila ragazzi e una parte di questi arrivano da parti lontane di questo mondo. Abbiamo problemi di carattere igienico-sanitario perché ci sono culture che hanno un approccio diverso e mi riferisco alle infestazioni di blatte. Nel giro di otto mesi ho fatto 7 disinfestazioni, il 2 aprile faremo l'ottava", ha aggiunto. (segue) (Com)