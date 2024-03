Centrosinistra: Schlein, con Conte c’è rispetto, per alternativa a Meloni servono alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il leader del M5s Giuseppe Conte “ci rispettiamo molto, c'è un buon rapporto. Ci possono essere delle differenze. Se siamo alleati in diversi contesti territoriali è perché si sta ricostruendo un rapporto di fiducia. Ci sono delle differenze che permangono. Ma io sono fatta così: la politica la faccio davvero alla luce del sole, non mi vedrete mai doppia”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di “Di Martedì” in onda questa sera su La7. “Io penso che serva costruire un'alternativa al governo di Giorgia Meloni. Il Pd non basta, mi guardo intorno e vedo dei potenziali alleati. Chiedo anche a loro di costruire insieme questa alternativa: non sulla simpatia reciproca, facciamolo sui temi e sul lavoro di qualità2, conclude Schlein. (Rin)