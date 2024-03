© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Terza giornata nazionale del turismo. I grandi eventi Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Apre i lavori: Andrea Prete. Intervengono: presidente Unioncamere Loretta Credaro, presidente Isnart, Davide Ponzini, Politecnico di Milano, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di commercio di Roma, Giovanni Malagò, presidente Coni e Fondazione Milano Cortina 2026, Martina Riva, assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano, Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d'Ampezzo, Mario Pozza. Concludono: il presidente Assocamerestero e Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Massimiliano Fedriga, il presidente Conferenza delle Regioni e Province autonoma, Daniela Santanchè, ministro del Turismo.Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra (ore 10)- 21mo Rapporto Ospedali&Salute "Reinventiamo il Servizio Sanitario. Come evitare la deriva di una Sanità per Censo", promosso da Aiop, l'Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato, e realizzato in collaborazione con il Censis.Roma, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna (ore 10) (segue) (Rer)