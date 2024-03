© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea organizzata da Confagricoltura Lazio. L'incontro dal titolo "Verso l'agricoltura – Per una Agricoltura matura, più evoluta e competitiva" sarà un'occasione importante per affrontare una serie di temi di particolare attualità per il comparto: da credito e finanza agevolata alla consulenza agricola, dalle energie rinnovabili alla formazione e ricerca passando per le buone pratiche agricole e la gestione dei raccolti. All'assemblea parteciperanno il Presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, l'assessore al bilancio, agricoltura e sovranità alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.Roma, Sala Serpieri di Palazzo della Valle, Corso Vittorio Emanuele II (ore 10:30)- Presentazione del volume "Le pene e il carcere" di Stefano Anastasìa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio. A discuterne con l'autore, moderati da Giovanna Reanda, Direttrice di Ragio Radicale:Giuseppe Quintavalle, Commissario Straordinario Asl Roma 1, Giovanni Russo, Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Marco Patarnello, Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Roma.Roma, Salone del Commendatore, Borgo Santo Spirito 3 (ore 17) (Rer)