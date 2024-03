Giustizia: Nordio, dal 2026 numero magistrati fuori ruolo ridotto a 180

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento “molto importante sul collocamento dei magistrati fuori ruolo. Numerose sono state le pressioni per diminuire questo numero e lo abbiamo portato a 180”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. La norma, ha chiarito, “entrerà in vigore nel 2026, perché ci siamo resi conto che non sarebbe possibile depauperare organi di ordine costituzionale primario dalla presenza di magistrati che sono essenziali”, ha aggiunto. (Rin)