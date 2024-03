Università: Lazio Disco, ritardo borse studio risolto, al lavoro per soluzione alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le borse di studio universitarie "il ritardo registrato è stato dovuto ad analogo ritardo nella ricezione di fondi statali che ha messo in difficoltà anche altre regioni, ma nel Lazio è stato risolto con risorse proprie". Per quanto riguarda gli alloggi, invece, la Regione Lazio è al lavoro per trovare delle soluzioni. Lo ha detto il commissario straordinario di Lazio Disco, l'ente per il diritto allo studio della Regione, Giorgio Ciardi, intervenendo nella commissione competente del Consiglio regionale del Lazio, presieduta dal consigliere di Forza Italia Angelo Tripodi. In particolare, sugli alloggi, "il problema principale nasce dal fatto che lo strumento dell'Isee avvantaggia di fatto studenti stranieri che possono vantare un indicatore molto basso. Per le soluzioni, una delle strutture individuate è a Cassino - ha spiegato Ciardi -. Su Roma, si sta avviando l'iter dei bandi, specie con riferimento a Ostia. Ma altre soluzioni saranno trovate, ad esempio in zona Quintiliani, mentre, per le altre province, a Rieti i posti disponibili sarebbero 40". Il dirigente dell'ente Paolo Cortesini, ha aggiunto, che anche un padiglione del Santa Maria della Pietà, probabilmente dopo il Giubileo, verrà ceduto a Lazio Disco come alloggio per gli studenti. (segue) (Rer)