Università: Lazio Disco, ritardo borse studio risolto, al lavoro per soluzione alloggi (2)

- In commissione sono intervenuti i rappresentati degli studenti delle varie Università del Lazio, lamentando soprattutto il ritardo nelle borse di studio e il problema alloggiativo. Secondo gli studenti "va cambiato il metodo di convocazione delle associazioni studentesche", pur nell'apprezzamento del fatto di voler istituire un tavolo permanente. Inoltre, viene auspicata la fine del commissariamento dell'ente Lazio Disco. Per quanto riguarda, invece, la situazione di degrado denunciata dai collettivi studenteschi, soprattutto nelle residenze di Valle Aurelia e San Paolo, il commissario di Lazio Disco Ciardi ha specificato che "le problematiche igieniche lamentate sono dovute anche ad abitudini di alcuni studenti non consone". In merito alla possibilità di utilizzare i fondi del Pnrr, Ciardi ha concluso: "non è la panacea perché la scadenza della rendicontazione è troppo ravvicinata, quindi si possono fare solo ristrutturazioni, non opere nuove". (Rer)