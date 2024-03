© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa presidente del consiglio comunale Elena Buscemi prende parte all’appuntamento "Milano al lavoro. Cronaca di un'occasione mancata" organizzato dalla Camera del Lavoro di Milano.Archivio del Lavoro, via Breda, 56, Sesto San Giovanni (ore 9:30)La coordinatrice del Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, interviene all'evento internazionale "Clusters meet Regions”.Palazzo Lombardia, Sala Biagi (ore 10)REGIONEConferenza stampa del gruppo regionale del Partito Democratico sulla situazione del trasporto ferroviario in Lombardia e sulle nuove norme che regolano il servizio. Presenti il capogruppo Pierfrancesco Majorino e i consiglieri della commissione trasporti Simone Negri, Gigi Ponti e Pietro Bussolati.Palazzo Pirelli (ore 12)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, ricerca e innovazione) partecipano al sopralluogo e all'inaugurazione del nuovo tratto del lungolago di Como da piazza Cavour.Piazza Cavour (ore 16)L'assessore all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, visita l'Università degli Studi di Brescia.Università degli Studi, Viale Europa, 11 Brescia (ore 19)VARIEConvegno “La Milano del futuro: un dialogo costruttivo” organizzato da Assimpredil Ance. Partecipano, tra gli altri Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianluca Comazzi Assessore al Territorio e Sistemi verdi Regione Lombardia e Pierfrancesco Maran Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano.Assimpredil Ance, via San Maurilio, 21 (ore 10)Cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale ad Honorem a Nanni Strada.Politecnico, Aula Carlo De Carli, via Durando, 10 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del Festival della Green Economy a Parma. Partecipano tra gli altri la presidente della Confindustria regionale Annalisa Sassi e il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59 (ore 11:30)Appuntamento Pact4Future – Purpose. Partecipano tra gli altri l'amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Roberto Cingolani, la presidente della Rai Marinella Soldi e il presidente illycaffè e Presidente della Regenerative Society Foundation, Andrea Illy.Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8 (ore 15) (Rem)