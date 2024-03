Libano-Italia: Meloni domani a Beirut, focus su de-escalation confine e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita ufficiale per la prima volta in Libano domani e dopodomani, 27 e 28 marzo, rinnoverà all’omologo libanese, Najib Miqati, l’impegno dell’Italia a sostegno della stabilità del Paese, sottolineando la necessità di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele. È quanto si apprende da fonti italiane, secondo cui la premier esprimerà, in particolare, il sostegno a ogni iniziativa mirata a una de-escalation immediata e, nel medio termine, alla piena applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701, inclusa la demarcazione del confine israelo-libanese. L’incontro tra Meloni e Miqati rappresenterà inoltre l’occasione per coordinare le politiche contro le migrazioni irregolari e il traffico di persone, nonché per approfondire l’emergenza rifugiati che continua ad affliggere il Libano. Sempre secondo fonti italiane, saranno affrontati anche altri temi dell’agenda bilaterale, con particolare riguardo alla collaborazione nei settori dell’energia e della cooperazione allo sviluppo. (segue) (Res)