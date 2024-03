Libano-Italia: Meloni domani a Beirut, focus su de-escalation confine e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Meloni in Libano giunge in un momento segnato dal conflitto in Medio Oriente e dalla tensione, scoppiata l’8 ottobre scorso, tra il movimento sciita libanese Hezbollah, la cui roccaforte è nel sud del Libano, e le Forze di difesa israeliane. Meloni e Miqati si erano precedentemente incontrati a Roma a marzo 2023, mentre il 15 gennaio scorso avevano avuto una conversazione telefonica. Nel corso dello scambio di vedute, erano stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso ed era stata ribadita la volontà di entrambi i leader di evitare un allargamento del conflitto a Gaza. In quell’occasione, Meloni aveva sottolineato la massima disponibilità dell’Italia a lavorare con tutte le parti in causa e a impegnarsi per la stabilità del Libano. (segue) (Res)