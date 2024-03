Libano-Italia: Meloni domani a Beirut, focus su de-escalation confine e cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani, giovedì 28 marzo, Meloni si sposterà a Shama per visitare il contingente militare italiano inquadrato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), in occasione delle imminenti festività pasquali. Presso la base Millevoi, come riportano fonti italiane, la premier porterà ai militari italiani lì dispiegati nell'ambito della missione Unifil, nonché ai militari della Missione militare italiana bilaterale in Libano (Mibil) presenti, riconoscenza e apprezzamento del governo per l’impegno profuso in un quadro di sicurezza fortemente deteriorato, a tutela della pace e della sicurezza internazionali, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Res)