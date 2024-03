Libano-Italia: Meloni domani a Beirut, focus su de-escalation confine e cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Libano vantano relazioni di amicizia di lunga data e Roma è impegnata in diversi ambiti di sostegno al Paese dei cedri. Uno di questi è proprio quello militare e della sicurezza. Nel contesto delle iniziative dell’International Support Group for Lebanon (Isg), in ambito Onu, l'Italia ha avviato delle attività bilaterali nello specifico settore della formazione del personale militare libanese. L’impegno nazionale si concretizza nello schieramento di una Missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil), rivolta all’implementazione di programmi di formazione e addestramento in favore delle Laf/Forze di sicurezza libanesi. Attualmente, secondo i dati ufficiali, la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è 160 militari, sette mezzi terrestri e un mezzo navale. Nel sud del Libano, a Shama, l’Italia è responsabile del Settore ovest di Unifil, dove attualmente è presente la Brigata alpina Taurinense. Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è di 1.256 militari, 374 mezzi terrestri e sei mezzi aerei. In ambito nazionale l'operazione è denominata "Leonte". (segue) (Res)