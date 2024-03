Libano-Italia: Meloni domani a Beirut, focus su de-escalation confine e cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Libano vantano anche storiche relazioni commerciali. Secondo i dati più recenti presenti sul portale “Infomercati esteri”, nel periodo gennaio-novembre 2023, l’Italia è stato il quinto fornitore del Libano, con una quota di mercato del 6,1 per cento, mentre si trova al 18esimo posto come cliente, con una quota dell’1,3 per cento. A livello europeo, con la quinta posizione mondiale, l’Italia è il primo Paese fornitore, seguito da Germania (3,1 per cento), Francia (2,0 per cento), Regno Unito (1,19 per cento) e Spagna (1,4 per cento). Nel 2023, l’interscambio bilaterale è stato di 1,16 miliardi di euro (+9,5 per cento rispetto al periodo precedente), con l’export italiano che vale 1,11 miliardi di euro (+11,7 per cento rispetto al periodo precedente) e le importazioni pari a 55,5 milioni di euro (-20,7 per cento rispetto al periodo precedente). (Res)