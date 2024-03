Istat: fonti Chigi, politiche governo efficaci nel contrasto alla povertà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2022, l’aumento delle famiglie in povertà assoluta è stato dello 0,6 per cento rispetto all’anno precedente, quando il totale delle famiglie in povertà assoluta era pari al 7,7 per cento delle famiglie residenti in Italia. L’aumento nel 2023 è, invece, molto contenuto (+0,2 per cento), e ha riguardato prevalentemente famiglie straniere. Talmente contenuto che, come detto, la stessa Istat parla di sostanziale stabilità dell’indicatore. Ciò, nonostante un’inflazione sempre elevata (+5,9 per cento la variazione su base annua dell’indice dei prezzi al consumo registrata nel 2023). Le politiche redistributive attuate dal governo a sostegno dei redditi più bassi e le politiche di sostegno al potere d’acquisto in favore delle famiglie con maggiori difficoltà economiche hanno, quindi, dato i loro frutti, contribuendo a mitigare l’effetto dell’inflazione sulla capacità di spesa degli italiani e a mantenere sostanzialmente stabile il dato sulla povertà, nonostante la difficile situazione che l’Esecutivo ha dovuto affrontare con le limitate risorse a disposizione. Analizzando le serie storiche dell’Istat – concludono fonti di palazzo Chigi –, emerge un altro dato interessante che conferma il buon operato del governo in tema di redistribuzione della ricchezza e di contrasto alla povertà. Riguarda l’intensità della povertà che misura di quanto, in percentuale, la spesa media delle famiglie povere è al di sotto della soglia di povertà. Nel 2023 l’intensità della povertà è sul livello dell’anno precedente, stabile al 18,2 per cento. Come detto, nonostante l’inflazione. Nel 2019 era al 20,3 per cento.” (Rin)