Roma: Trabucco (LcG), gps Ama nuovo passo avanti per una società al servizio cittadinanza

22 luglio 2021

- L'accordo con le organizzazioni sindacali per l'installazione del gps sui veicoli aziendali Ama "è un'ottima notizia. Già in passato avevamo sottolineato come tale sistema poteva essere utile per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle attività; sono convinto che aiuterà a garantire una raccolta più efficiente ed un servizio migliore. Un risultato davvero importante frutto del lavoro serio e concreto che il sindaco, il management e i lavoratori stanno mettendo in campo". Così in una nota stampa il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco.(Com)