© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato il decreto per le Olimpiadi 2026: è legge. Un passo cruciale per l'Italia verso un evento di portata internazionale”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Ci stiamo preparando così ad affrontare al meglio un' importantissima sfida per il turismo, l'economia e il marchio Italia, che coinvolgerà tutta la Nazione”, ha aggiunto. (Rin)