Venezuela: presidenziali, le opposizioni in fermento dopo l'esclusione della candidata unitaria

- Il processo elettorale in Venezuela ha superato ieri il primo giro di boa, quello delle iscrizioni dei candidati. Una manovra che ha fatto sbandare le opposizioni, cui è stata negata la possibilità di presentare il candidato unitario - l'accademica 80enne Corina Yoris -, rendendo più complicato raccogliere il vento del cambiamento certificato da diversi sondaggi, con uno scenario che già altre volte in passato ha favorito il presidente in carica, Nicolas Maduro. Il termine per la presentazione degli aspiranti a succedere a Nicolas Maduro si è infatti chiuso senza che la Mesa de la unidad democratica (Mud), il principale cartello delle opposizioni, abbia potuto accedere al sistema informatico della Commissione nazionale elettorale (Cne) e iscrivere la sua prima scelta. Yoris era la candidata scelta dal fronte anti-governativo per sostituire Maria Corina Machado, la vincitrice delle primarie realizzate a ottobre scorso, esclusa a seguito di una discussa sentenza di inabilitazione: in sua assenza, gran parte delle sorti dell'elezione dipenderà da come si orienterà il voto delle varie forze di opposizione. Uno scenario complicato dall'incognita di un candidato "ponte", che la stessa Mud potrebbe presentare grazie a una decisione del Cne di prolungare di altre dodici ore il termine per le iscrizioni. La notizia, tutta da confermare, lascerebbe una porta aperta per il rientro, entro le prossime settimane, di un altro candidato. (segue) (Vec)