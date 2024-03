Venezuela: presidenziali, le opposizioni in fermento dopo l'esclusione della candidata unitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli occhi sono ora concentrati su Manuel Rosales, leader dell'altra importante forza di opposizione ammessa al voto, Un Nuevo Tiempo (Unt). Ex governatore dello Stato petrolifero di Zulia, una corsa alla presidenza persa el 2006 contro Hugi Chavez, Rosales è riuscito in extremis a prenotare un posto sulla scheda del 28 luglio. La sua candidatura ha scatenato da subito un dibattito tra i partiti dell'opposizione, sollevando critiche nei confronti di una iniziativa presa "in solitaria", dopo mesi di percorso unitario circostanza relativamente inedita per il fronte anti-governativo. Unt si era impegnato ad appoggiare Yoris, ma per cinque giorni il sistema è rimasto inaccessibile e - si è giustificato Rosales - per non rischiare di lasciare "il campo libero a Maduro", "ho deciso in cinque minuti di metterci la faccia". "Abbiamo due possibilità: votare per cambiare o lasciare che il Venezuela caschi a pezzi. Votare per il progresso o per la povertà, per il futuro e per le nuove generazioni o limitarci a criticare e a negare un cambio che se non costruiamo non arriverà", ha detto Rosales. (segue) (Vec)