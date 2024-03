Venezuela: presidenziali, le opposizioni in fermento dopo l'esclusione della candidata unitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta ora di capire il seguito che potrà avere nell'elettorato che si era promesso a Machado ed era pronto a sostenere Yoris, donne cui Rosales ha dedicato parole di rispetto e ammirazione. La prima reazione non è delle migliori. "È dimostrato ciò di cui si parla nel vangelo, un tradimento di Giuda", ha detto Yoris alla testata colombiana "Blu Radio". Ai nastri di partenza, in attesa di un ulteriore vaglio che l’autorità elettorale effettuerà da qui al 2 aprile, si presentano dodici candidati, tutti uomini, un paio dei quali – oltre a Maduro – stando ai sondaggi potrebbero avere un qualche riscontro elettorale: lo stesso Rosales sostenuto anche da Fuerza Vecinal, un movimento civico di recente formazione, che porta con sé un patrimonio di amministratori locali guidati da una bussola politica non necessariamente critica verso il potere centrale. Una corsa a sé sarà quella che farà Benjamin Rausseo, imprenditore e – soprattutto – comico, creatore di un personaggio di successo, el “Conde del Guacharo”, apparentemente in possesso di un suo bottino di voti. (Vec)