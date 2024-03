Università: Pd Lazio, da commissario Disco parole offensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del commissario dell'ente della Regione Lazio Disco, Ciardi, "sono offensive e discriminatorie". Per Ciardi "i fondi per le borse di studio sono insufficienti e la situazione di degrado degli alloggi universitari, invasi da blatte e infiltrazioni, documentata dalle associazioni studentesche, sarebbero dovuti a studenti di altri Paesi che non hanno un'educazione sanitaria. Affermazioni gravi da chi dirige un ente regionale come DiSco che dovrebbe garantire il diritto allo studio e che dovrebbe servire proprio ad abbattere le discriminazioni". Lo dichiarano in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, e il capogruppo Pd alla Pisana, Mario Ciarla, a margine delle audizioni dei rappresentanti degli studenti universitari svoltesi oggi in Commissione Istruzione e Diritto allo Studio del consiglio regionale del Lazio. "Accogliamo con favore questo tavolo permanente con gli studenti universitari ma certe affermazioni xenofobe che abbiamo ascoltato oggi dal commissario Ciardi, volte a coprire le mancanze del proprio operato, sono strumentali e incompatibili con la sua carica - continua la nota Pd -. E pertanto farebbe bene a dimettersi per il bene dell'immagine e della rispettabilità della Regione Lazio quale istituzione democratica". (Com)