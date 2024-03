Governo: Schlein, su Santanchè accuse gravissime, Meloni le chieda passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il ministro del Turismo Daniela Santanchè, “mi domando cosa aspetti ancora Giorgia Meloni a farle fare un passo indietro, perché le accuse sono gravissime”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di “Di Martedì” in onda questa sera su La7. “Siamo tutti garantisti – prosegue –, però per molto meno di così ministri si sono dimessi in Italia e in Europa. E qui stiamo parlando di una ministra che è accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato, per cui si deve dimettere”. “Lo chiediamo da mesi e aspettiamo che Meloni batta un colpo”, conclude Schlein. (Rin)